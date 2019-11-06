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"المطيري": مصر تبرز دور المرأة وتكرس المساواة بين الجنسين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أطلق المنتدى العربي للمرأة العاملة المنعقد بالقاهرة، الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المنتدى تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة"، وتنظمه منظمة العمل العربية، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول" جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".

وقال فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، إن احتضان مصر أرض الحضارات القديمة التي تركت لنا رسائل منقوشة على جدران التاريخ تبرز قيمة ودور المرأة وتكرس المساواة بين الجنسين، موجهًا التحية للمرأة العاملة العربية خاصة المرأة الفلسطينية، مؤكدا أنه يجب توحيد الجهود بين أطراف الإنتاج لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وزيادة فرصها في سوق العمل، وتعزيز قدراتها التنافسية للانخراط في خطط التنمية المستدامة للوصول للنمو الاقتصادي الشامل.

وفي ذات السياق، أكد السفير محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ألقاها نيابة عنه: أن هذا المنتدى ينعقد في مرحلة مهمة للدول العربية لما تشهده من تحويلات وتحديات لمستقبل الأمة العربية، متمنيًا أن يخرج المنتدى بنتائج تسهم في النهوض بالمرأة العربية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

ومن جانبها أثنت النائبة مايسة عطوة الأمين العامة للجنة شئون عمل المرأة العربية على دور منظمة العمل العربية لاهتمامها بدعم قضايا المرأة العربية وإنشائها للجنة شئون عمل المرأة العربية، مشيرةً إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع انخراط المرأة في المنظومة الاقتصادية وتحويلها كعنصر مشارك في العملية الإنتاجية.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه الشديد بالمرأة المصرية خاصة وأن الدستور المصري ينص على 25 % للمرأة في مقاعد البرلمان المصري.

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