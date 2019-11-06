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4 قتلى من الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:23 م
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الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
وكالات
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قتل قائد شرطة منطقة "تشاربولاك" في أفغانستان، ومعه 3 أفراد، في هجوم لحركة طالبان بإقليم بلخ.

 

وقال عادل شاه عادل، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، إن "قائد الشرطة لقي حتفه في هجوم شنته حركة طالبان على مقر إدارة المنطقة"، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

 

وأكدت الشرطة الأفغانية، أن الحادث أسفر أيضَا عن مقتل وإصابة مسلحين من حركة طالبان في الاشتباك.

 

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها قتلت 5 رجال شرطة، بينهم القائد.

وقد تمكنت قوات الأمن الأفغانية، من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد، حسبما  أعلن مسؤولون في أفغانستان.

 

وكان مسلحو طالبان، احتلوا منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

واستعادت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) السيطرة على المنطقة بعد ظهر الجمعة، حسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

 

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، أن حركة طالبان أطلقت سراح 43 مدنياً، كانوا قد اختطفوهم من منطقة خواجه عمري بإقليم غزني.

 

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إقليم غزني، أن مسلحي طالبان اختطفوا 43 مدنياً بالمنطقة قبل يومين.

 

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان أطلقوا سراح الرهائن مساء أمس السبت، بعد أن تدخل شيوخ القبائل المحليون وتفاوضوا مع المسلحين، ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.

 


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الكلمات المفتاحية

هجوم لطالبان الشرطة الأفغانية افغانستان 4 قتلى

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