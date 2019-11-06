4 قتلى من الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

قتل قائد شرطة منطقة "تشاربولاك" في أفغانستان، ومعه 3 أفراد، في هجوم لحركة طالبان بإقليم بلخ.

وقال عادل شاه عادل، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، إن "قائد الشرطة لقي حتفه في هجوم شنته حركة طالبان على مقر إدارة المنطقة"، حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وأكدت الشرطة الأفغانية، أن الحادث أسفر أيضَا عن مقتل وإصابة مسلحين من حركة طالبان في الاشتباك.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها قتلت 5 رجال شرطة، بينهم القائد.