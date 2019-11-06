اعترافات مثيرة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا (صور)

أمر المستشار محمد نجاتي رئيس نيابة قسم المنيا بحبس مدير مدرسه الثانوية القومية الخاصة بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمه الحفر والتنقيب على الآثار داخل المدرسة معرضًا حياه الطلاب للخطر.





كما تم تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما وتحريز المضبوطات وسرعه إخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بقرارات وتوصيات هيئه الأبنية التعليمية وسرعه تنفيذه بشان إخلاء المبنى وتوفير مبنى بديل حفظًا على أرواح الطلاب.





أشرف على التحقيقات المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا تولى فريق أعضاء نيابة قسم المنيا التحقيق في واقعه الحفر والتنقيب داخل حجره المعلمين بمعمل الفيزياء بالدور الأرضي بالمبنى القبلي بعمق 25 متر و4 أمتار وإنشاء سلم يسهل عمليه النزول الى عمق الحفرة.





"مضبوطات التنقيب عن الآثار"





"مواسير صرف كبيرة الحجم وخرطوم كبير الحجم وجهاز شفط للمياه الارتوازية من الحفرة وطرحها في بلاعة الصرف الصحي وحبال وتم العثور على أدوات الحفر عباره عن فأس وبلطه وجهاز قياس التيار الكهربائي وشفاط مياه وشموع وبخور وخرطوم طويل وسائل إنارة من لمبات وكشافات وبعض الأشياء القديمة، كما تم ضبط المتهمين بحوزتهم قطعه يشتبه في أثريتها على شكل قاعدة من الجرانيت مدون عليها نقوش ورسومات فرعونية ومثبت عليها شكل قدم يشتبه في أثريتها".





"اعترافات خفير"





اعترف "محمد م _ ع" خفير خصوصي، بمدرسه الثانوية القومية الخاصة عربي ولغات، بأنه يعمل غفيرا خاص وليس مسئولا عن أعمال الحفر التي تتم بغرفه المدرسين بمعامل الفيزياء وارشد المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطه المنيا والنقيب احمد معتز عن مكان الغرفة أثناء تواجد المتهمين الاربعه المحبوسين على ذمه القضية بداخلها.





"اعترافات المتهمين"





اعترف المتهم "محمد ف ك"، 40 عاما، رئيس الشؤون القانونية بمديريه الري بالمنيا وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية الخاصة، و"عمار ر ج"، 25 عاما، طالب بكلية السياحة والفنادق جامعه المنيا، مقيم فيصل الجيزة، و"محمود أ م" 24 عاما طالب بمعهد أكتوبر العالي للهندسة ومقيم مركز ابوقرقاص، بأنهم يقومون بأعمال الحفر والتنقيب بالاتفاق مع مدير المدرسة وتتم أعمال الحفر كل يوم خميس بعد نهاية اليوم الدراسي ويوم العطلة الرسمية الجمعة والسبت وإن باقي الأيام يكون مفتاح المدرسة بحوزة المدير وأكد المتهم الرابع أن الخفير يقوم بمراقبه المكان وتوفير التأمين الكامل لهم وقضاء طلبتهم الشخصية.



