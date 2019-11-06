Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:18 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
منى صموئيل
Advertisements
وقعت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي، بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس الإدارة، للعمل على توفير 5000 فرصة عمل للشباب في المصانع والشركات التابعة للجمعية.
 
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الروتاري على السعي لتحقيق أهداف مبادرة "فرصتك" التي أطلقتها خلال العام الجاري تشجيعًا للشباب، جاء ذلك وسط مشاركة واسعة من الاتحاد النوعي للأندية الروتارية وأعضاء الروتاري وأعضاء جمعية مستثمري السادس، بتنسيق مساعد محافظ نانسي المهدي نادي روتاري القاهرة شرق وريمون عطا الله، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية.

ويهدف البرتوكول للمساهمة في دعم خطة الدولة التنموية من خلال العمل على تشغيل 5000 شاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، مع ضمانات توفير كافة الامتيازات المناسبة للعمالة بدأً من وسائل الإنتقال الآمنة وصولًا للتأمينات الإجتماعية والطبية وعقود العمل القانونية والحوافز والأجور المناسبة.

وخلال كلمته أشاد الدكتور شريف والي، محافظ روتاري مصر، بالجهود التي تبذلها الجمعية دعمًا للشباب خاصة أنها أول جمعيه مستثمرين تم تدشينها في مصر، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع الجمعية للمساهمة في توفير الفرص المناسبة للشباب لا سيما وأن هذا الأمر يلقي بظلالة على تحسين الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد "والي" خلال كلمته حرص الروتاري على التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات والهيئات التي يمكنها لعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع المصري، لافتًا إلى أن مبادرة فرصتك سوف تشهد المزيد من التعاون مع العديد من الجهات لتوفير فرص عمل أكثر للشباب في مختلف المحافظات المصرية تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع صعود مؤشر التنمية للإقتصاد المصري.

حيث نسعى أيضًا لإطلاق المزيد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز وتحفيز الشباب على بدأ مشروعاتهم الخاصة كرواد أعمال لدعم مجتمعاتهم وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وبناء مستقبلهم على المستوى الشخصي والمساهمة في تنمية وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه من خلال انتاج ما يحتاجه المجتمع والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل في مشروعاتهم الخاصة.

تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
تعاون بين "روتاري مصر" و"مستثمري 6 أكتوبر" لتشغيل 5000 شاب (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 17 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم حازم إمام

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status