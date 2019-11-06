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والي تناقش إتاحة فرص عمل ضمن مشروع "حياة كريمة" بأسيوط

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:17 م
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غادة والي
غادة والي
آيات عامر
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استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ونشوى بلال رئيس فريق مشروعات التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر، أمس، لمناقشة إتاحة فرص عمل في القري التي تم اختيارها ضمن نطاق عمل المشروع القومي حياة كريمة في محافظه أسيوط.

ويصل عددها الي 60 قرية ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70% وتم الإتفاق علي تنفيذ برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن للدعم الإنتاجي والذي يعتمد علي نقل الأصول الإنتاجية للأسر محدودة الدخل وإتاحة فرص تدريبيه للأبناء ونشر فكره الدعم الانتاجيِ، ويركز علي أبناء أسر تكافل وكرامة الذين بلغوا 18 سنه ويوفر لهم فرص عمل لزيادة دخل الأسرة.

وكان أطلق رئيس الجمهورية مُبادرة "حياة كريمة" كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ فتتمثل في توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

كما تتضمن مبادرة حياة كريمة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفي مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن غادة والي حياة كريمة الرئيس السيسي التضامن الاجتماعي

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