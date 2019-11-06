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سقوط سيارة صرف صحي إثر هبوط أرضى برأس غارب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، شخصين إثر سقوط سيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر في حفرة بمنطقة الإسعاف بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم، إخطارا بإصابة سائق وتباع إثر سقوط سيارة صرف صحي تحمل تابعة لشركة مياه البحر الأحمر نتيجة لهبوط أرضي، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

وأكد أحد أهالي رأس غارب أن السيارة كانت في طريقها لإصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة الإسعاف برأس غارب، وبمجرد مرورها أعلى خندق حدث هبوط أرضي، وسقطت السيارة بالسائق والتباع في حفرة كبيرة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برأس غارب لموقع الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.
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