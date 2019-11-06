



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي يوم الاثنين الموافق ٢٥ من نوفمبر الجاري على ستاد السلام في الجولة السادسة من مسابقة الدوري ومن المقرر أن تقام الزمالك وإنبي يوم الاثنين الموافق 25-11-2019 الجار في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، على ستاد السلام وهو موعد مباراة الزمالك القادمة.





ويخوض الزمالك تدريباته بشكل يومي للاستعداد للمرحلة المقبلة، وهي التي ستشهد مباريات في بطولة الدوري الممتاز، ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الزمالك قد خاص مؤخرًا مباراة ودية أمام فريق جولدي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف دون رد في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.









الزمالك ضد بيراميدز

يخوض الزمالك لقاء جديد أمام بيراميدز في بطولة الدوي، بعدما نجح الفريق الأبيض في الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في آخر لقاء جمع بينهما ضمن إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي سجل ثلاثية الزمالك أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.





ترتيب الدوري المصري 1- بيراميدز 11 نقاط. 2- الزمالك 10 نقاط. 3- الأهلي 9 نقاط. 4- المقاولون العرب 7 نقاط. 5- الاتحاد السكندري 7 نقاط. 6- حرس الحدود 6 نقاط.. 7- مصر المقاصة 6 نقاط. 8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط. 9- الإسماعيلي 6 نقاط. 10- سموحة 5 نقاط. 11- المصري 4 نقاط. 12- طنطا 4 نقاط. 13- الجونة 4 نقاط. 14- نادي مصر 3 نقاط. 15- طلائع الجيش نقطتين. 16- وادي دجلة نقطتين. 17- أسوان 1 نقطة. 18- إنبي 1 نقطة.



موعد مباراة الزمالك القادمة، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.