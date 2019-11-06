Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:06 م
Advertisements
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
علي نبوي
Advertisements
موعد مباراة الزمالك القادمة، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي يوم الاثنين الموافق ٢٥ من نوفمبر الجاري على ستاد السلام في الجولة السادسة من مسابقة الدوري ومن المقرر أن تقام الزمالك وإنبي يوم الاثنين الموافق 25-11-2019 الجار في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، على ستاد السلام وهو موعد مباراة الزمالك القادمة.


ويخوض الزمالك تدريباته بشكل يومي للاستعداد للمرحلة المقبلة، وهي التي ستشهد مباريات في بطولة الدوري الممتاز، ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الزمالك قد خاص مؤخرًا مباراة ودية أمام فريق جولدي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف دون رد في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.


الزمالك ضد بيراميدز 
يخوض الزمالك لقاء جديد أمام بيراميدز في بطولة الدوي، بعدما نجح الفريق الأبيض في الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في آخر لقاء جمع بينهما ضمن إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي سجل ثلاثية الزمالك أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.


ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 11 نقاط.
2- الزمالك 10 نقاط.
3- الأهلي 9 نقاط.
4- المقاولون العرب 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
6- حرس الحدود 6 نقاط..
7- مصر المقاصة 6 نقاط.
8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- سموحة 5 نقاط.
11- المصري 4 نقاط.
12- طنطا 4 نقاط.
13- الجونة 4 نقاط.
14- نادي مصر 3 نقاط.
15- طلائع الجيش نقطتين.
16- وادي دجلة نقطتين.
17- أسوان 1 نقطة.
18- إنبي 1 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري موعد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة الزمالك الزمالك وبيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

الزمالك يصدم حازم إمام

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 22 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 4 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status