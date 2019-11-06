نجم الأهلي يزين قائمة أنجولا لمواجهتي جامبيا والجابون

كشف الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، عن استدعائه نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، للانضمام إلى معسكر بلاده استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



وتواجد جيرالدو دا كوستا ضمن قائمة بلاده التي ستواجه جامبيا والجابون، بالجولتين الأولى والثانية في تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.



ويتواجد اللاعب في الامارات في ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق الأحمر استعدادا للمرحلة المقبلة الذي تبدأ بعد نهاية كاس الأمم الأفريقية تحت 23سنة التي تقام في مصر.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد على رحيل الثلاثي الأجنبي التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا، إلى بلادهم هقب نهاية المعسكر.



واختتم الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، معسكره اليوم في دولة الإمارات، على أن تعود البعثة اليوم إلى القاهرة.



ومن المنتظر أن يمنح فايلر، اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام قبل أن يعود لاستئناف التدريبات على ملعبه في التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الدوري المصري الممتاز.



كما يطير فايلر، إلى بلاده سويسرا في إجازة قصيرة، للإطمئنان على أسرته خاصة أن هذه الإجازة هي الأولى منذ توليه المسئولية عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، على خلفية خروجه من مسابقة كأس مصر الموسم الماضي.



وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق ضد الجونة، بمؤجلات الدوري العام.



وتتوقف مسابقة الدوري حاليا، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



كما يستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".