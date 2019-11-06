البورصة تواصل أدائها المتباين خلال منتصف تعاملات اليوم





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ،حيث إتجهت تعاملات العرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء ، وإستمرت حالة جني الأرباح علي معظم الأسهم القيادية ، ومع تراجع نسبي في قيم التداولات .





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14756.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليصل مستوى 547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1457.6 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وحققت البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم تداولات منخفضة نسبياً حيث وصلت الي 200مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 38.1 مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 7.4 ألف عملية بيع وشراء









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وبمنتصف الجلسة ، إتجهت تعاملات العرب بالبورصة نحو البيع لجني الأرباح مسجلة 2.5 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه و1 مليون جنيه علي التوالي .





الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالبورصة المصرية





وعن الأسهم الإكثر صعوداً خلال التعاملات فكانت من نصيب سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 3.7% وبسعر 24 جنيه ، فيما تصر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 3% وبسعر 0.864 جنيه .