Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة تواصل أدائها المتباين خلال منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:06 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ،حيث إتجهت تعاملات العرب نحو البيع  فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء ، وإستمرت حالة جني الأرباح علي معظم الأسهم القيادية ، ومع تراجع نسبي في قيم التداولات  .

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30"  بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14756.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"  بنسبة 0.6% ليصل مستوى 547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1457.6 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وحققت البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم تداولات منخفضة نسبياً حيث وصلت الي 200مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 38.1 مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 7.4 ألف عملية بيع وشراء


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وبمنتصف الجلسة ، إتجهت تعاملات العرب بالبورصة  نحو البيع لجني الأرباح  مسجلة 2.5 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه و1 مليون جنيه علي التوالي .

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالبورصة المصرية 

وعن الأسهم الإكثر صعوداً خلال التعاملات فكانت من نصيب سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 3.7% وبسعر 24 جنيه ، فيما تصر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 3% وبسعر 0.864 جنيه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم المالي اخبار البورصة المصري

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مايكل أوين يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على السبب الحقيقي لوفاة الفنان محمد الحلو

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعتين و 41 دقيقة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه وسط تراجع مؤشراتها في جلسة المنتصف

مشتريات العرب والأجانب تهبط بالبورصة 0.4% في منتصف التعاملات

البورصة تخسر10 مليار جنيه وسط أحجام تداول هزيلة

جلسة المنتصف : البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه بضغط من مبيعات الأجانب

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط دون مستوي الـ 13600 نقطة

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status