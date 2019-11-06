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البورصة تواصل أدائها المتباين خلال منتصف تعاملات اليوم
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:06 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ،حيث إتجهت تعاملات العرب نحو البيع فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء ، وإستمرت حالة جني الأرباح علي معظم الأسهم القيادية ، ومع تراجع نسبي في قيم التداولات .
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14756.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليصل مستوى 547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1457.6 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وحققت البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم تداولات منخفضة نسبياً حيث وصلت الي 200مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 38.1 مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 7.4 ألف عملية بيع وشراء
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وبمنتصف الجلسة ، إتجهت تعاملات العرب بالبورصة نحو البيع لجني الأرباح مسجلة 2.5 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه و1 مليون جنيه علي التوالي .
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالبورصة المصرية
وعن الأسهم الإكثر صعوداً خلال التعاملات فكانت من نصيب سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 3.7% وبسعر 24 جنيه ، فيما تصر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 3% وبسعر 0.864 جنيه .
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