اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019.. الكيلو الأبيض يبدأ من 25 جنيها

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء





تستقر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأبعاء 6 نوفمبر 2019، وتواصل بذلك الفراخ استقرارها خلال تعاملات الفترة الماضية التى وصل فيها سعر الدواجن إلى 19 جنيها من المزرعة، وننشر أخر تحديث لأسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية، وجاءت اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق كما يلي:

أسعار الفراخ البلدى في الأسواق اليوم

سجل سعر الدواجن البلدى نحو29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 32-36، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، وسجل سعر كيلو البط اليوم في الاسواق نحو 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط، فيما سجل سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.



