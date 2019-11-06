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باستثمارات مليار جنيه.. فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:12 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع صفقة استحواذ شركة فودافون العالمية على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر في السوق المحلية، باستثمارات بقيمة مليار جنيه وذلك في إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع في استثماراتها المباشرة في مجال خدمات التعهيد في مصر.

قام بالتوقيع ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وڤيڤيك بادريناث نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، وبحضور جارى إيدى رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية، وأماني ربيع رئيس قطاع شركة فودافون للخدمات الدولية مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‎وبهذه المناسبة؛ أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن شركة فودافون تعد شريكا هاما في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأن التوسع في استثماراتها في مصر دليلا قاطعا على نجاح جهود الدولة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، كما يعكس ثقة الشركات العالمية في مهارات الشباب المصري في مجال تقديم خدمات التعهيد؛ مشيرا الى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو اعمال الشركات العاملة بالقطاع لتقديم خدمات اتصالات متميزة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.


ومن جانبه صرح ڤيڤك بادريناث نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، بأن قرار المجموعة بشراء شركة فودافون مصر للخدمات الدولية يعكس ثقة فودافون في الاقتصاد المصري، والمناخ العام للاستثمار في مصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادي الناجحة، ورؤية وزارة الاتصالات في مجال التعهيد، وسعيا للتعاون لزيادة الاستثمار في هذا المجال، مشيرا الى أن خطوة الاستحواذ هي شهادة ثقة، وعلامة على استقرار مصر الاقتصادي.
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