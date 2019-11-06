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"متعود على كدا".. إنقاذ خليجي قفز في النيل من أعلى كوبري الجامعة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ عربي الجنسية ألقى بنفسه من أعلى كوبري الجامعة.

وتبلغ لقسم شرطة الجيزة بقيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالقفز في النيل من أعلى كوبري الجامعة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه دون حدوث ثمة إصابات له.

وبسؤاله عن سبب تصرفه، أفاد بأنه اعتاد فعل ذلك بدولته وأن تصرفه جاء في إطار اللهو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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نهر النيل خليجي حوادث الفجر انقاذ خليجي اخبار الحوادث

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