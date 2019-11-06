Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"كلب".. عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:16 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين باستخدام "كلب".

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، اليوم، حال تفقدها الحالة الأمنية أمام إحدى المدارس من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالوقوف أمام المدرسة المشار إليها لترويع الطالبات ممسكًا بيده "كلب"، وتم التحفظ عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلب عاطل حوادث الفجر البساتين اخبار الحوادث

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على السبب الحقيقي لوفاة الفنان محمد الحلو

منذ ساعة و 19 دقيقة

مايكل أوين يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط المُدرس صاحب واقعة الاعتداء على طلاب مركز تعليمي بالإسكندرية

القبض على عاطلين سرقا مدير شركة بالإكراه في البساتين

العثور على طفل حديث الولادة بجوار مستشفى بالمعادي

بأسلوب "المغافلة".. سقوط عاطل لسرقته هواتف المواطنين في الجمالية

بـ"مقص حديدي".. سقوط لصين لسرقتهما شقتين في الشروق

ضبط عاطل انتحل صفة رجل شرطة ببولاق أبو العلا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status