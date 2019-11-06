بـ"كلب".. عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين باستخدام "كلب".







وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، اليوم، حال تفقدها الحالة الأمنية أمام إحدى المدارس من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالوقوف أمام المدرسة المشار إليها لترويع الطالبات ممسكًا بيده "كلب"، وتم التحفظ عليه.