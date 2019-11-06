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نتنياهو يعلق على قرار إيران بتطوير أسلحة نووية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:12 م
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نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، على قرار إيران بتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية.

 

وأكد نتنياهو، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء أن إسرائيل لن تسمح لإيران أبدًا بتطوير أسلحتها النووية.

 

وقال نتانياهو: "على ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر مرة أخرى.. لن نسمح أبداً لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

 

وأضاف "هذا ليس لضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضاً لضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله".

 

جاء هذا رداً على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن بلاده ستبدأ من اليوم الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

 

وقال الرئيس الإيرني حسن روحاني: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".

 

وأضاف قائلا: "قد نعلم مجموعة دول 4+1، والوكالة الدولية مستمرة في رقابتها علينا حتى لو اتخذنا الخطوة الرابعة".

 

وتابع: "خطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي قبلها، فإذا ما عادوا لالتزاماتهم سنعود لتعهداتنا بالكامل، هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع".

 

وواصل: "لا نستطيع تحمل عبء تنفيذ التزاماتنا بالكامل وهو لا يقومون بالتزاماتهم".

وقال روحاني: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".

 

وأضاف قائلا: "قد نعلم مجموعة دول 4+1، والوكالة الدولية مستمرة في رقابتها علينا حتى لو اتخذنا الخطوة الرابعة".

 

 

 

وتابع: "خطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي قبلها، فإذا ما عادوا لالتزاماتهم سنعود لتعهداتنا بالكامل، هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع".

 

وواصل: "لا نستطيع تحمل عبء تنفيذ التزاماتنا بالكامل وهو لا يقومون بالتزاماتهم".

 

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو قرار إيران ايران اسرائيل

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