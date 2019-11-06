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أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الجرائم بين طلبة المدارس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:09 م
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النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والثقافة، بشـأن انتشار الجرائم بين طلب المدارس في الفترة الأخيرة دون تحرك واضح من الجهات المسئولة.

وأكدت، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة الجرائم بين طلبة المدارس، بما ينذر بكارثة سوف تسبب فساد جيل كامل حال عدم اتخاذ خطوات لمواجهة ذلك.

وأضافت: "تنتشر الحوادث بالأسلحة البيضاء والاعتداء على المدرسين وإصابتهم، ومنها مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بالمحلة، التي شهدت وقوع جريمة كبيرة داخلها؛ أدت إلى وفاة طالب".

وشددت أن انتشار تلك الجرائم بين طلبة المدارس يعكس الانحدار الثقافي بين الشباب من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المجتمع، وهناك قابلية لزيادة هذه الجرائم طالما الرقابة الثقافية غير موجودة من الأساس.

وأشارت حسونة، إلى أنه من أبرز الأسباب أن نوع الفن الذي يقدمه الإعلام المرئي من أفلام ومسلسلات تشجع على العنف والكراهية وتعاطي المخدرات فبالتالي الأطفال يقومون بتقليد بطل الفيلم أو المسلسل سلوكيًا.

وطالبت بأن تقوم الوازرات المعنية مثل التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، بدورها في توعيه الطلاب ثقافيًا حتى يتم القضاء على تلك الأفكار، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في السيطرة على هذه الجرائم من خلال وضع قواعد وقرارات بالتفتيش المستمر والرقابة الكاملة على الطلبة من جانب العاملين بالمدرسة.
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الكلمات المفتاحية

طلبة المدارس جرائم النائبة أنيسة حسونة

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