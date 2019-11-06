محافظ الجيزة يوقف طاقم إشغالات حي العجوزة لتقاعسهم عن العمل

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جلسة مع عدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، واتخاذ بعض القرارات الهامة والتي نالت رضاء المواطنين، ويأتي ذلك للدور التي تقوم به المحافظة تجاه الشكاوي المقدمة من المواطنين والعمل على حلها.





حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن بشأن قيام صاحب مقهى وعربة مأكولات بشارع أبو المعالى بحى العجوزة من إشغال الطريق العام وإحداث ضوضاء وتلوث بيئى بالمنطقة بسبب انبعاثات الأدخنة، ما يؤثر بالسلب على سلامه المواطنين وفور تأكد محافظ الجيزة من شكوى المواطن وتكررها دون اتخاذ الإجراء القانوني الرادع حيالها وإزالتها.





ووجه محافظ الجيزة بإيقاف ونقل طاقم الإشغالات بالكامل بحى العجوزة والتحقيق معهم لعدم استجابتهم لشكوى المواطن وحلها فى ظل التوجيهات الصادرة بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وحلها بأقصى سرعة كما، وجه بسرعة إزالة أسباب شكوى ورفع كافة أوجه الإشغال بالشارع وتحرير محاضر غلق للمقهى لعدم الالتزام بالتراخيص ورفع عرباة المأكولات وتحرير محاضر بيئية لكافة المخالفات المضبوطة.





كما استمع محافظ الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين شملت التضرر من وجود موتوسيكلات تابعة لمعمل تحاليل بشارع أحمد البرعى بالعجوزة تسبب إعاقة حركة السير للمواطنين، إضافة إلى وجود مخالفات بيئية للمعمل حيث وجه المحافظ برفع المركبات من طريق المشاة وشن حملات صحية وبيئية على المعمل للوقوف على المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





وأطلع المحافظ على شكوى مواطن من وجود تسريبات للمياه وتصدعات بالخرسانة بعقار بشارع الملك فيصل موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل مجسات للتربة للوصول إلى مصدر تسريب المياه وسرعة المعالجة لإزالة شكوى المواطن.





كما شهد لقاء المحافظ الاطلاع على شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مخبز بلدى يمارس بعض المخالفات بحى العمرانية ووجود بناء بعقار مخالف تسبب فى حدوث تصدعات بالعقار الملاصق بحى العمرانية والهرم ووجود مياه جوفية بجراج خاص يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار، حيث وجه المحافظ بسرعة حل شكاوى المواطنين خلال موعد أقصاه 48 ساعة والمتابعة مع الشاكي للتأكد من عدم تجدد الشكوى.



