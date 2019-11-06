خاص- طارق يحيي يوضح موقفه من العرض المغربي





وأوضح يحيي في تصريحات خاصة أنه تلقى بالفعل عرضًا من نادي سريع وادي زوم المغربي، مشيرًا إلى أن المفاوضات جاءت بشكل رسمي وقوي في الساعات الماضية.





وأشار إلى أنه سيجتمع مع إدارة نادي الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور لحسم الأمر بشكل رسمي وعرض الملف عليه خاصة أنه يعمل في نادي الزمالك.





وأضاف "بالنسبة لي رحبت بالعرض لكن القرار في النهاية سيكون لإدارة نادي الزمالك".





يذكر أن يحيي تولى تدريب الزمالك لمباراة واحدة مطلع الموسم الجاري أمام ديكاداها الصومالي قبل التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق.





سريع وادي زوم يتمسك بالتعاقد مع طارق يحيي لثقتهم في قدراته وخبراته في عالم التدريب إلى جانب نجاح تجربة طارق مصطفى من قبل والذي ترك بصمة في الدوري المغربي ونجاحه مع فريق سريع وادي زوم ويتولى حاليًا مهمة المدرب العام للمنتخب الوطني.





وطرح البعض أسماء مدربين آخرين والمفاضلة بينهم وعلى رأسهم أسامة نبيه وحمادة صدقي لكن الأولوية حاليًا لطارق يحيي وحسم التعاقد معه بشكل رسمي والرغبة في التوصل لاتفاق على كل بنود التعاقد بين الطرفين.





طارق يحيي كان إسمه مطروح وبقوة في الفترة الماضية لتولي منصب المدير الفني للزمالك حال تعثر الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق في مسابقة دوري أبطال افريقيا بسبب قربه من اللاعبين وخبراته الكبيرة لكن الإدارة البيضاء جددت الثقة في الصربي بعد تجاوز عقبة بطل السنغال والتأهل لدور المجموعات من منافسات دوري أبطال افريقيا.





ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعد تأجيل المواجهة التي كان مقرر لها قبل توقف بطولة الدوري لكن الجبلاية قررت في نهاية الأمر تأجيل كل المباريات إلى ما بعد بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر في الفترة من 8 حتى 22 من الشهر اجلاري.

تحدث طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن حقيقة تلقيه عرضًا من أحد الأندية المغربية لتولي تدريبها في الفترة المقبلة.