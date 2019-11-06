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ضبط 17 سلاحا ناريا في مداهمات أمنية بالجيزة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 53 متهم، 48 اتجار، 4 تعاطي عثر بحوزتهم على 2081 جرام حشيش، 660 أقراص مخدرة، 660 جرام استروكس، 590 جرام الشادو، 240 جرام البودر، 100 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 17 دفاع عن النفس، 2 طبنجة عيار 9مم، 13 فرد خرطوش محلي الصنع، 12 طلقة من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش بامب أكشن.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 57 متهم، 55 إتجار، عثر بحوزتهم 2145 جرام حشيش، 989 أقراص مخدرة، 700 جرام استروكس، 590 جرام الشادو، 380 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 21 دفاع عن النفس، طبنجة عيار 9مم، 18 فرد خرطوش محلي الصنع، 10 طلقة عيار 7.62×39 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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