هكذا علقت نشوى مصطفى على صورتها مع إدوارد ومروة ناجى

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة لأصدقائها الفنانين، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نشوى صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى برفقة إدوارد، والمطربة مروة ناجى، وعلق على الصورة قائلة:"الحلوين الطيبين إدوارد ومروة ناجى"، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

وفى سياق آخر، يشار أن إدوارد ينتظر حاليا عرض مسلسله الجديد "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى، وبطولة كلا من إياد نصار، إدوارد، أمانى كمال، إنجى المقدم، هاجر الشرنوبي، مى سليم، داليا مصطفى، عزوز عادل، هادى خفاجة، ومن المقرر عرضه الأحد القادم على قناة Mbc4.

والمسلسل تدور أحداثه فى فترة الخميسنات لإظهار جمال مصر فى تلك الفترة.

وفى سياق آخر، يشار أن إدوارد خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى "ولد الغلابة"، "حكايتى"، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا.

ومسلسل "حكايتى" من بطولة كلا من أحمد صلاح حسني، ياسمين صبرى، إدوارد،جمال عبد الناصر، أحمد بدير، أحمد حاتم، إسلام جمال، نهال عنبر، مها أبو عوف، وفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد المسلسل أولى البطولات المطلقة لياسمين صبرى.