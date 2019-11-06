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ضبط قضايا مضايقة سائحين لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم مجهود البحث الجنائي عن ضبط 16 اشتباه، بائع متجول، مضايقة سائحين، تسول، 2 هاربين من أحكام قضائية، إشغال طرق، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 301 مخالفة إشغالات طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال المرافق عن ضبط 108 حالة تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط، كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 17 شخصا مشتبها بهم، 2 بائع متجول، وتنفيذ 4 حكم جزئي، خيال وجمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

الهرم المنطقة الاثرية

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