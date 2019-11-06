عاجل.. طعن 3 سياح إسبان ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية

أعلن مصدر أمني أردني، اليوم الأربعاء، طعن 3 سياح من الجنسبة الإسبانية ورجل أمن في مدينة جرش، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن شخصا أقدم في محافظة جرش الأثرية بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

وجرى على الفور القاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه.