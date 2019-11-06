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أستاذ مخ وأعصاب: 270 ألف إصابة بالسكتة الدماغية سنويا في مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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الدكتور هاني عارف
الدكتور هاني عارف
رقية جمال
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أكد الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي جامعة عين شمس، أن اعتماد وحدتي السكتة الدماغية في جامعة عين شمس من LGA الألمانية لأول مره في مصر وأفريقيا ننتظره منذ سنوات، موضحًا أن افتتاح اول وحدة للسكتة الدماغية بجامعة عين شمس، عام 1991، تلتها وحدة الدمرداش عام 2016.

وأشار إلى أنهم كانوا يواجهوا مشكلة في توفير العلاج المناسب للسكتة الدماغية في الساعات الأولى وإذابة الجلطة، وتواصلوا مع الألمان للحصول على اعتماد وحدات السكتة الدماغية، وتقدموا رسميا للحصول على الاعتماد بعد زيارات عديدة وتحقيق المواصفات المطلوبة لتقديم خدمة تماثل الخدمة المقدمة.

وأضاف "عارف"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن السكتة الدماغية تعتبر ثاني سبب للوفاة في مصر، وأول سبب للإعاقة، موضحًا أن معدل الإصابة بالسكتات الدماغية 270 ألف حالة سنويًا، يتوفى منهم 70 ألفا، ويتبقى من ثلث إلى ثلثين منهم بإعاقة دائمة.

وأوضح رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي جامعة عين شمس، أن هناك فرصة كبيرة لعلاج مريض السكتة الدماغية حال وصل للمستشفيات في الوقت المناسب بحد أقصى 4 ساعات من الإصابة، موضحًا أننا نحتاج لـ 500 وحدة للسكتة الدماغية، وعدد الوحدات الموجودة حاليًا لا يتعدى 60 وحدة، مشيرًا إلى أن أعراض السكتة الدماغية تتمثل في الشعور بأعراض فجائية تؤدي لاعوجاج الفم وضعف الحركة في القدم واليد، وصعوبة في الكلام، ولابد أن يتوجه سريعًا لوحدة سكتة دماغية لتلقي علاج إذابة الجلطة مجانًا.

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الكلمات المفتاحية

مصر السكتة الدماغية الدكتور هاني عارف

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