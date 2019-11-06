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نائب موالٍ للحكومة الصينية يتعرض لعملية طعن في هونج كونج

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
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النائب جونيوس هو
النائب جونيوس هو
وكالات
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تعرض نائب مؤيد للحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، لعملية طعن خلال مشاركته في نشاط ضمن حملته لخوض انتخابات مجالس المقاطعات المقبلة.

 

واستهدفت عملية الطعن أحد معارضي الحكومة، وأصابت النائب المؤيد لبكين جونيوس هو، وهو شخصية يبغضها المتظاهرون، مضيفة أنها اعتقلت المهاجم، حسبما قالت شرطة هونغ كونغ.

 

ووفقًا لشرطة هونج كونج، أن جونيوس هو ومساعده والمهاجم نقلوا إلى مستشفى "توين مون" لتلقي العلاج.

 

وأظهر مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جونيوس هو بينما كان يوزع باقات من الزهور قبل أن يطلب منه شخص التقاط صورة تذكاريه معه، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

 

غير أنه أخرج سكينا من حقيبته وطعنه في صدره، لكن سرعان ما سيطر عليه هو وأشخاص آخرون، بينما استمر الرجل في كيل الشتائم لهو، ووصفه "بالحثالة".

 

يشار إلى أن هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تشهد اضطرابات سياسية عنيفة منذ أكثر من 5 أشهر، فيما قال الحزب الشيوعي الصيني في بكين، الثلاثاء، إنه لن يتسامح مع أي "سلوك انفصالي" في هونغ كونغ، بعد أن دعا بعض المحتجين إلى الاستقلال.

 

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