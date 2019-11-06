لعودة المظهر الجمالي بشوارع الجيزة.. رفع 2474 مخالفة إشغالات طريق

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز القطاع.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن ضبط 2474 مخالفة تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشبية وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بشوارع المحافظة.



وفي نفس السياق كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق حملة أمنية لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 44 كرسيا متنوعا، 32 ترابيزة، 17 استاند، 16 عربة يد، 11 ثلاجة، 29 فرش خردوات ومدرج فاكهة، 17 برويطه وحلة ونش، 8 دكه خشب، 17 كنبه خشب، 22 ميزان، 51 قلب شيشة، 19 إسطوانة غاز، 15 شمسية، 11 عرق خشب، 275 سيخ حديد، 341 لوح خشب، 35 طقطوقة، 32 لافتة إعلان، 4 شواية، مقص حديد، وبلغ الإجمالي 1952 مخالفة اشغالات طريق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

