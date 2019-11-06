Advertisements
Advertisements
Advertisements

متحدث النواب يكشف حقيقة مد دور الانعقاد الأخير للبرلمان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
Advertisements
متحدث البرلمان
متحدث البرلمان
Advertisements
نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ما تردد إعلاميا عن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق.

وأوضح حسب الله، أن دور الانعقاد الحالى الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده وسيتم استمرار المجلس حتي نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب على عبد العال صلاح حسب الله النواب المصري

أخبار تهمك

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 15 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على السبب الحقيقي لوفاة الفنان محمد الحلو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مايكل أوين يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

القانون الحائر.. "الإدارة المحلية" يتأجل لدور الانعقاد الرابع للبرلمان للمرة الثالثة

تفاصيل أول جلسة عامة للبرلمان بدور الانعقاد الرابع

"عبد العال" يفتتح أول جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان

الخميس.. "البرلمان" ينظم مُؤتمرا صحفيا لاستعراض إنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية

3 سيناريوهات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

للمحامين فقط.. ٥ شروط للقيد في الجدول العام للنقابة (تعرف عليها)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status