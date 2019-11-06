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تحرير 3726 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1357) مخالفة انتظار خاطئ، (38) بدون قيادة، (43) بدون تسيير،(587) متنوع، (1200) نـمــوذج 125، (23) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (19) الصلاحية الفنية، (4) حجز توك توك،(17) عدم استخدام حزام الأمان، حملة سرفيس، (21) التصالح الفوري، ( 10 ) ملصقات ومتعلقات، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 27 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، وبلغ الإجمالي 3726 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير (1548) انتظار خاطئ، (41) مخالفة سير بدون رخصة قيادة، (32) بدون تسيير، (634) متنوع، (1745) نـمــوذج 125، (28) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (130) الصلاحية الفنية، (5) حجز توك توك، (33) عدم استخدام حزام الأمان، حملة سرفيس، (114) التصالح الفوري، ( 17 ) ملصقات ومتعلقات، ( 24 ) زجاج فاميه، ( 100 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، وبلغ الإجمالي 4251 مخالفة مرورية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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