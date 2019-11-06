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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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بوابة الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 6/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.


أخبار عاجلة الآن || مقتل الرجل الثاني في أخطر التنظيمات الإرهابية بمالي

التنظيمات الإرهابية

قتلت القوات الفرنسية المنتشرة في مالي، مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، حسبما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 15 شخصا في هجوم جنوبي تايلاند

 شرطة تايلاند

أفادت وكالة "فرانس بريس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 شخصا وجرح آخرين خلال هجوم إرهابي جنوبي تايلاند.

 

ووفقًا للوكالة الفرنسية، أن حوالي 15 شخصا قتلوا على الأقل وجرح آخرون في هجوم يشتبه أنّ متمردين إسلاميين يقفون خلفه في جنوبي تايلاند".


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أخبار عالمية عاجلة اليوم || 13 قتيلًا حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق خلال يومين

الاحتجاجات في العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية وأمنية عراقية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق يومي الاثنين والثلاثاء، بلغت 13 شخصا لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن.

 

ووفقًا لوكالة رويترز، قوات الأمن قتلت 5 أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل، أو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء تشييع جثمان آخر قتل قبل بضع ساعات.

 

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