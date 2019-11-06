انتكاسة جديدة في برشلونة

وصفت بعض التقارير الصحفية في إسبانيا الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا لاعب فريق برشلونة خلال مباراة فريقه بالأمس أمام سلافيا براج التشيكي بالانتكاسة.



وكان ألبا قد غادر مباراة فريقه برشلونة أمس أمام سلافيا براج التشيكي متأثرًا بالإصابة في اللقاء الذي انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف بالجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية "بأن البارسا سيكون حذرا هذه المرة في عملية تعافي جوردي ألبا، التي قد تمتد إلى شهر كامل.



وأضافت الصحيفة بأن إصابة ألبا يوم أمس هي انتكاسة للإصابة السابقة، لذلك سيكون هناك حذر من قبل الأطباء في عملية استرداد الظهير الأيسر.