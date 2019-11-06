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"شركة مياه سوهاج" تطلق حملات توعية لطلاب 45 مدرسة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، بأن الشركة تنفذ حملات توعوية لعدد من طلاب المدارس بالمحافظة للتوعية بأهمية ترشيد المياه.

 وأشار رئيس الشركة إلى أن الحملات تستهدف توعية طلاب 45 مدرسة خلال الفصل الدراسي الأول من ‏العام الجاري، تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية ‏وأزهرية بجميع مراكز المحافظة، لتنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ‏ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة ‏في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف ‏الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على ‏الصحة العامة.‏

وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد، أن أنشطة التوعية تتنوع ما بين ندوات توعوية ومسابقات ‏مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة ‏محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة أمين المياه بالمدارس، وكذا شرح قصة ‏سلمى والتي تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.‏

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