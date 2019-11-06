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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وتوقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد في النهار وطقس مائل للبرودة في الليل.

وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.


حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر

وأعلنت هيئية الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق البلاد:

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1928
شبين الكوم1927
طنطا1927
دمنهور1728
الإسكندرية1727
بلطيم1827
مطروح1525
السلوم1728
سيوة1428
بورسعيد2327
دمياط2227
الزقازيق1828
الإسماعيلية1728
السويس1828
العريش1926
رفح1926
رأس سدر1827
نخل1025
نويبع2327
طابا1927
كاترين1023
الطور2028
شرم الشيخ2230
الغردقة1931
مرسى علم1930
الفيوم1729
بني سويف1729
المنيا1529
أسيوط1630
سوهاج1530
قنا1530
الأقصر1732
أسوان1833
أبو سمبل1833
الوادي الجديد1431
شلاتين2330
أبو رماد2329
حلايب2427
رأس حدربة2428

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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