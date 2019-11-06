ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في مصر





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وتوقع خبراء الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد في النهار وطقس مائل للبرودة في الليل.





وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.









حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر





وأعلنت هيئية الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق البلاد:





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 19 28 شبين الكوم 19 27 طنطا 19 27 دمنهور 17 28 الإسكندرية 17 27 بلطيم 18 27 مطروح 15 25 السلوم 17 28 سيوة 14 28 بورسعيد 23 27 دمياط 22 27 الزقازيق 18 28 الإسماعيلية 17 28 السويس 18 28 العريش 19 26 رفح 19 26 رأس سدر 18 27 نخل 10 25 نويبع 23 27 طابا 19 27 كاترين 10 23 الطور 20 28 شرم الشيخ 22 30 الغردقة 19 31 مرسى علم 19 30 الفيوم 17 29 بني سويف 17 29 المنيا 15 29 أسيوط 16 30 سوهاج 15 30 قنا 15 30 الأقصر 17 32 أسوان 18 33 أبو سمبل 18 33 الوادي الجديد 14 31 شلاتين 23 30 أبو رماد 23 29 حلايب 24 27 رأس حدربة 24 28