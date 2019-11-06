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رانيا ياسين لـ"الفجر الفني": رفضت دور ابنة عادل إمام في "مرجان أحمد مرجان" لهذا السبب!

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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رانيا ياسين
رانيا ياسين
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، لأول مرة عن أسباب اعتذارها عن تقديم دور ابنة عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، الذي قامت به الفنانة بسمة، وعرض جماهيريًا في عام 2007.

 

وأعلنت رانيا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن سبب عدم مشاركتها فى الفيلم يرجع إلى حملها بابنها آدم فى ذلك الوقت، مضيفة "كنت أتمنى العمل مع عادل إمام وحزنت حزنا شديدا عن عدم مشاركتي معه، ولكن الحمد لله أنا حاليًا أشارك معه فىي مسلسل "فلانتينو".

 

فلانتينو

 

مسلسل "فلانتينو" من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المغني، سليمان عيد، حمدي الميرغني، ووفاء صادق، وآخرين"، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام .

 

مايطلبه المستمعون

 

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه رانيا ياسين حكاية " مايطلبه المستمعون " تعرض ضمن أجزاء الجزء الثالث من مسلسل "قسمتي ونصيبك"، والحكاية من بطولة كلا من "إيهاب فهمي، نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، محمد عادل، أحمد رفعت، ومن إخراج أكرم فريد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد العاطي .

 

يذكر أن آخر مشاركة لها سينمائية كانت فى فيلم " قهوة بورصة مصر"، حيث جسدت دور فتاة جميلة تدعى الغني وهي في الحقيقة فقيرة جدا ، وشاركت فى البطولة مع صلاح عبد الله ، علاء مرسي ، حسن حسني .

 

رانيا محمود ياسين

 

ممثلة موهوبة من أسرة فنية حيث أن والدها الفنان محمود ياسين ووالدتها شهيرة، وشقيقها عمرو محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم قشر البندق ، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء التليفزيونية أو المسرحية.

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