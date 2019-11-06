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نواف العابد يعود لقائمة السعودية بعد غياب طويل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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نواف العابد
نواف العابد
محمد الصو
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شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، مفاجأة من العيار الثقيل قبل مواجهتي أوزبكستان بالتصفيات الآسيوية وباراجوي وديا.


وتلقى نواف العابد صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الهلال السعودي، خبرا سارا بعودته لتمثيل الأخضر بعد استبعاد دام لأكثر من عام ونصف العام.


وقرر الفرنسي رينارد المدير الفني، ضم اللاعب لقائمته استعدادا للتصفيات الأسيوية لبطولتي الأمم الآسيوية بالصين وكأس العالم بقطر، على الرغم أنه لم يرتدي قميص المنتخب منذ تعرضه للإصابة خلال تدريبات الأخضر استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.


وجاءت قائمة المنتخب السودي كالآتي:-
محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري في حراسة المرمى، وعبدالله مادو وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان تمبكتي في قلب الدفاع، وياسر الشهراني محمد البريك وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن الدوسري وسلمان الفرج ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري ونواف العابد وهتان باهبري في خط الوسط، وحافظ الثلاثي هارون كمارا وفراس البريكان وعبدالله الحمدان على خاناتهم في الهجوم.


ومن المقرر أن يشارك سباعي الهلال "الشهراني، البريك، عطيف، الفرج، العابد، سالم الدوسري وهتان باهبري"، بمباراة أوزوباكستان، والرحيل قبل مواجهة باراجوي وديا، حيث سيعودوا إلى فريقهم بعد نهاية مباراة أوزبكستان ولن يشاركوا في ودية لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
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