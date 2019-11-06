كاهن كنيسة دمياط عن توزيعه حلوى المولد: "أبسط حاجة ممكن أعملها"

أكد الأب بندليمون بشرى، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أنه اعتاد كل عام على توزيع "حلوى المولد" على المسلمين، معقبًا: "هي دي مصر المسلم والمسيحي فيها أيد واحدة، إحنا مش بنعمل حاجة غريبة ولا مجبورين عليها، بنعمل كدا بمحبة وود".





وأوضح "بشرى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن المسلمين دائمًا يحرصوا على التوجه للكنيسة في جميع الأعياد الخاصة بالمسيحيين لتهنئتهم من المسئولين والشعب الدمياطي بأكمله، ويرى منهم تقدير ومحبة وهدايا ويشاركوه الاحتفال بالعيد، مضيفًا: "نفسي أجاملهم زي ما بيجاملوني، ومش بنسبة مناسبة ليهم إلا وأهنيهم بيها".





وشدد كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على أن الاحتفال بالمولد النبوي عظيم جدًا، ونحن نقدره، وأبسط شيء يمكن أقوم به توزيع الحلوى على المسلمين، مؤكدًا على ضرورة أن نقبل الأخر كما هو وخدمته في الكنيسة تتوازي مع خدمته في المجتمع.



