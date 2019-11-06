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رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
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رئيس جامعة القاهرة والفنان محمد صبحي
رئيس جامعة القاهرة والفنان محمد صبحي
آية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في ندوة "الثقافة وبناء الإنسان" والتي عقدتها المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور الفنان الكبير محمد صبحي، إن الفن الراقي له دور كبير مثل دور الفلسفة والعلوم الإنسانية في التعامل مع الذات الإنسانية، لافتًا إلى أن الفن هو البعد الغائب في عملية الإصلاح وتطوير العقل المصري.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، في كلمته، أن هناك عدة تعريفات ونظريات لدور الفن منها أن الفن للفن، وأن الفن للمتعة، وأن الفن للمجتمع، قائلًا أن لديه وجهة نظر مختلفة في تعريف دور وأهمية الفن، وهي أن للفن أدوار متعددة ودور مهم في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة أن نتوقف عند ملف الفن وقفة استراتيجية كبرى؛ موضحًا أن الفن الجميل له تأثير مفصلي في تطهير الواقع، وأن دور الفن أكبر من أن يكون للمتعة والترفيه، وأكبر من أن يكون تطهيرًا للوجدان.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة لديها مشروع لتطوير العقل المصري وتغيير طريقة التفكير لدى الطلاب، يشمل 5 جوانب، منها تحرير ملكة الوجدان عن طريق الفنون، لافتًا إلى أن الجامعة حريصة على نشر الفنون بين الطلاب لأهمية الفن ودوره في تطوير العقل وبناء الوجدان المصري، كما تحرص على تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات وتأهيلهم للتفوق والإبداع.

وأشاد رئيس الجامعة بالفنان محمد صبحي، قائلًا إنه يقدم توليفة فنية فيها متعة ورؤية، ويمكن أن نفسر أعماله في ضوء نظريات الفن المختلفة.

كما وعد الدكتور الخشت، في نهاية كلمته، طلاب الجامعة بتخصيص عرض مسرحي لهم في أجدد مسرحيات الفنان محمد صبحي.
رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان
رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان
رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان
رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة في تطوير المجتمع وتحرير الوجدان
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الكلمات المفتاحية

محمد صبحي رئيس جامعة القاهرة تطوير المجتمع

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