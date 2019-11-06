عاجل.. زلزال قوي يضرب إيران

ضرب زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، إقليم هرمزغان جنوب إيران، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وبحسب القناة، وقع الزلزال، اليوم الأربعاء، في منطقة رويدر بالإقليم على عمق 16 كم من سطح الأرض.

وقال مسؤولون إيرانيون، إنه لم ترد تقارير أولية حتى اللحظة عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار مادية.

وكانت منطقة هرمزغان، تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال التلفزيون الإيراني حينها، إن زلزالا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج، مضيفا أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني.

وقد ضرب زلزال بلغ قوته 4.5 درجة علي مقياس ريختر، مدينة الحسينية التابعة لمحافظة خوزستان، ذات الغالبية العربية، جنوب إيران.

ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية، إلي أن الحسينية بخوزستان تعرضت بعد ذلك لثلاث هزات ارتدادية بدرجات مختلفة، بعدما تعرضت في الساعة العاشرة و28 دقيقة من صباح اليوم، إلى هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر

وأوضحت أن ”هذه الهزة الأرضية شعرت بها مدن مختلفة، منها انديمشك ودزفول والشوش؛ بسبب قوتها“، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي نفس سياق، قال كيامرث حاجي زاده المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان، إن فرق الإغاثة والعمليات في المقاطعة، استمرت في حالة استنفار في ثلاث مدن تابعة لمحافظة خوزستان، وهي: ”انديمشك ودزفول وكذلك الشوش“؛ تحسبًا لهزات ارتدادية قوية.