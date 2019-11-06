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أبرزها "إحباط محاولة تفجير انتحاري في الفلبين".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ استمرار التدريب المصري الباكستاني الأردني، فضلًا عن استمرار تظاهرات تشيلي بعد رفض الرئيس الاستقالة.

استمرار التدريب المصري الباكستاني الأردني
واصلت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق -1 ، والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والأبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة ، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.

استمرار تظاهرات تشيلي بعد رفض الرئيس الاستقالة
بينما اشتبك المتظاهرون مع عناصر الشرطة، وقاموا بنهب بعض المحلات التجارية، على هامش مسيرة ضخمة في العاصمة سانتياجو شهدت محاولة المحتجين الوصول للقصر الرئاسي.

جاء ذلك عقب تأكيد سباستيان بينيرا رئيس تشيلي، أمس الثلاثاء، أنّه لن يستقيل تحت ضغط الاحتجاجات الدامية، المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية والمتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

ودافع الرئيس التشيلى، عن قراره فرض حال الطوارئ، لكنّه تعهد النظر فى مزاعم عنف من قبل الشرطة، مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى المزعومة عن الاستخدام المفرط للقوة، وإذا كان ذلك حصل فإننى أضمن لكم أنه سيكون هناك تحقيق، لن تكون هناك حصانة"، مدافعا عن تعزيز الإجراءات الأمنية بأنها دستورية.

إحباط محاولة تفجير انتحاري في الفلبين
فيما أعلن الجيش الفلبيني، إحباط الجنود لمحاولة تفجير انتحارى، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي يلقى باللوم فيها على جماعة مسلحة متحالفة مع تنظيم "داعش".

وقال الجيش - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعة من الجنود الذين كانوا يحرسون نقطة تفتيش في جزيرة "جولو" وثلاثة رجال كانوا يستقلون دراجة نارية في وقت متأخر من الليلة الماضية، مضيفا أنه تم قتل المهاجمين ومصادرة ما كان بحوزتهم من أسلحة وسترات متفجرة وقنابل يدوية.

طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار في أفغانستان
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار وقع صباح اليوم في إقليم "كابيسا" شمال شرق أفغانستان والذي أسفر عن مقتل جندى وإصابة 12 شخصا آخرين.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن طالبان إن الانفجار استهدف مسؤولا أمنيا بارزا واثنين من حراسه الشخصيين.

كان مكتب شرطة الإقليم، أكد في بيان أن الانفجار وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين من بينهم 6 نساء وجنديان.

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