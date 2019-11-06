Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها يكشف تفاصيل خطته لتطوير الإدارة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
قال وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها، إنه سيعمل الفترة القادمة على تنفيذ مقترحات التطوير التى تقدم بها للترشح لهذا المنصب.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الفترة القادمة ستشهد إدخال البرامج وقواعد البيانات ووضع نظام للمجالس الجامعية بما يخدم العملية التعليمية وسهولة تدفق المعلومات من وإلى المجالس والإدارة الجامعية والمشاركة الفعالة مع كليات وادارات الجامعة المختلفة وبناء صف ثاني قادر على تحمل مسئولية العمل داخل الإدارة العامة لأمانة المجالس الجامعية.

وأعرب 'فؤاد' عن سعادته بثقة كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها باختياره لهذا المنصب المهم والذى جاء بعد مقابلة لجنة مختصة لاختيار القيادات الإدارية بالجامعة وفق معايير محددة.


وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن صدور قرار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بتعيين وائل فؤاد مديرًا عامًا لأمانة مجالس جامعة بنها.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبيرة تغذية تفجر مفاجأة حول تأثير كبسولة المعدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status