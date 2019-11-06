مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها يكشف تفاصيل خطته لتطوير الإدارة

قال وائل فؤاد مدير عام أمانة مجالس جامعة بنها، إنه سيعمل الفترة القادمة على تنفيذ مقترحات التطوير التى تقدم بها للترشح لهذا المنصب.



وأكد في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الفترة القادمة ستشهد إدخال البرامج وقواعد البيانات ووضع نظام للمجالس الجامعية بما يخدم العملية التعليمية وسهولة تدفق المعلومات من وإلى المجالس والإدارة الجامعية والمشاركة الفعالة مع كليات وادارات الجامعة المختلفة وبناء صف ثاني قادر على تحمل مسئولية العمل داخل الإدارة العامة لأمانة المجالس الجامعية.



وأعرب 'فؤاد' عن سعادته بثقة كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها باختياره لهذا المنصب المهم والذى جاء بعد مقابلة لجنة مختصة لاختيار القيادات الإدارية بالجامعة وفق معايير محددة.





وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن صدور قرار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بتعيين وائل فؤاد مديرًا عامًا لأمانة مجالس جامعة بنها.

