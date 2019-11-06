بعد إغلاقها بسبب التلوث.. إعادة فتح المدارس في العاصمة الهندية

أعادت السلطات الهندية فتح المدارس في العاصمة نيودلهي، اليوم الأربعاء، بعد أن أغلقت أبوابها لمدة يومين بسبب ارتفاع تلوث الهواء الذي تسبب في حالة طوارئ للصحة العامة وأدت إلى احتجاجات من قبل السكان والجماعات البيئية.





وعاد الأطفال، وكثير منهم يرتدون أقنعة الوجه، إلى المدارس في نيودلهي والمدن المحيطة بها حتى مع بقاء تلوث الهواء عند مستويات "غير صحية" في معظم أنحاء شمال الهند، بما في ذلك العاصمة.





توقع مكتب الأرصاد الجوية الهندي أمطارًا خفيفة، اليوم الأربعاء، وهطول أمطار يوم غدٍ الخميس. في حين أن هطول الأمطار قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في نوعية الهواء، تميل الأمطار الغزيرة إلى خفض مستويات التلوث، التي بلغت أعلى مستوياتها خلال العام يوم الأحد، حبما أوردت وكالة "رويترز".





وأظهرت جودة الهواء الكلية في جميع أنحاء المدينة بعض التحسن لليوم الثاني على التوالي بفضل الرياح القوية التي ساعدت في التخلص من بعض الملوثات المعلقة في الجو.





نفت السلطات في نيودلهي، السيارات التي تنتهي لوحات الأرقام الخاصة بها بعدد فردي يوم الاثنين في محاولة للحد من التلوث، على الرغم من أن السياسيين في المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون شخص، تشاجروا حول أسباب التلوث والذين يجب أن يتحملوا المسؤولية عن ذلك.





ويقول خبراء البيئة، إن أي زيادة في حرق قش المحصول في ولايتي البنجاب وهاريانا - وهي جزء من حزام المزارع الهندي المتاخم لدلهي - ستؤدي إلى زيادة في مستويات التلوث. ساعد حرق بقايا المحاصيل في تحويل عاصمة الهند إلى أكثر المدن الرئيسية تلوثًا في العالم.





وتجاوز مؤشر جودة الهواء في سفارة الولايات المتحدة، الذي يقيس تركيز جزيئات PM 2.5 الصغيرة، 500، مما يشير إلى تفاقم خطير في أمراض القلب والرئة، ووفيات مبكرة عند الأشخاص المصابين بأمراض حالية وكبار السن، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وكما أوردت الوكالة، التلوث في هذا المستوى يعني أيضًا خطرًا كبيرًا للتأثيرات على الجهاز التنفسي لعامة السكان.





وأعلنت حكومة نيودلهي عن حالة طوارئ صحية عامة، وفرضت نظامًا "فرديًا عادلًا" على المركبات الخاصة، على الأقل حتى 15 نوفمبر.



