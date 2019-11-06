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مهم جدًا.. حسين الجسمي يحقق أرقامًا قياسية جديدة على الـyoutube

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حققت أغنية "مهم جدًا" للنجم حسين الجسمي نجاحا كبيرا، منذ طرحها في عيد الأضحى الماضي وحتى الآن.

 

حيث حقق الفيديو الرسمي الخاص للأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد 3 شهور فقط على عرضها عبر قناة الجسمي على موقع "يوتيوب".

 

والأغنية كلمات الشاعر أحمد الصانع والحان الملحن حسين الجسمي وتوزيع موسيقي الموزع الموسيقي حسام كامل وهندسة صوتية وميكساج وماسترينغ مهندس صوت حسام كامل.

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

مهم جدًا وجودك في تفاصيلي

مُهم جدًا بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

 

وتفز الروح لك لما تناديلي

مُهِمّ جَدًّا وُجُودكَ فِيَّ تَفاصِيلِي

مُهِمّ جَدًّا بـأغانيي وَمَواوِيلِي

 

وَغَيْركِ يا حَبِيبِي مو مُهِمّ عادِي

وَتَفِزّ الرَوْح لَكِ لَمّا تناديلي

 

 

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي

 

 

تُوصِينِي عَلَيكَ وَقَلْبَيْ متوصي

يا ماخذ كُلِي مُنِيَ سَيَّبَ لَيّ نَصِّي

أَشُوفكِ فِيَّ عُيُونِي كُلّ ما غَمُضتَ

ياويلي مِن غُلاتكِ آهَ ياويلي

 

أحب عطرك وأشم إرويحتك فيني

يا كل الناس في قلبي وفي عيني

لك أدعي في سجودي يا عسى تبقى

يا شمس الصبح إنته ويا قمر ليلي

 

أَحَبَّ عَطِركِ وَأَشِم إرويحتك فَيَنِي

يا كُلّ الناس فِيَّ قَلْبَيْ وَفِيَّ عَيْنَيْ

لَكِ أَدَّعِي فِيَّ سُجُودِي يا عَسَى تَبْقَى

يا شَمَّسَ الصُبْح إنته وَيا قَمَر لَيْلِي

 

ويستعد الفنان حسين الجسمي بطرح أغنية جديدة له بعنوان "لا تجامل".

 

ونشر برومو الأغنية عبر حسابه موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق على الأغنية وقال: "قريبًا... لا تجاهل" كلمات: ود، ألحان: عزوف"، فيما تفاعل الجمهور مع البرومو مؤكدين تشوقهم لسماع الأغنية.

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