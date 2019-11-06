Advertisements
Advertisements
Advertisements

مالية كفر الزيات يعاني.. الميزانية 36 ألف جنيه والفريق يذهب للمباريات بالمواصلات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
Advertisements
مالية كفر الزيات
مالية كفر الزيات
سارة سالم
Advertisements
كما يقول المثل "يولد من رحم معاناة الإنجاز".. هذا ما ينطبق على حال نادي مالية كفر الزيات بإنجازه الصعود للدوري المصري الممتاز ب الموسم الحالي، رغم أزمات مالية كادت تودي بالمالية في هوة الإفلاس!


كان الجميع يُمني النفس بأن تنتهي الأزمات قبل الدخول في معارك الموسم الحالي.


لكن عادت الأمور لنقطة الصفر للنادي الذي يمثل إحدى أكبر مدن محافظة الغربية ودخل النفق المظلم في دوري المظاليم، بداية برحيل المستثمر الذي جاء في بداية الموسم، وتخلي إدارة الشركة عن النادي الذي بات يواجه شبح العودة من حيث أتى سريعًا.


تبدأ القصة من حيث انتهت، حين دخل النادي الموسم الحالي بقائمة تضم 4 لاعبين فقط، بعد هجرة جماعية للاعبيه "الذين صعدوا به للممتاز ب" بعد نهاية عقودهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم.


في ظل هذه الهجرة والظروف كانت فترة القيد على مشارف الإغلاق، وكل الأندية قامت بترتيب أوضاعها، فلم يجد النادي أي حل سوى ضم "فتات الأندية" واللاعبين مواليد 97، 98 التي تخلت عنهم الأندية الأخرى لعدم قيدهم في فرق الشباب، وذلك قبل 20 يومًا من نهاية فترة القيد.


وبالتالي دخل نادي مالية كفر الزيات الموسم الجديد بلا فترة تحضير نظرًا لعدم وجود لا الوقت ولا المال لتوفير معسكر للفريق، وبتشكيلة تضم أكثر من 15 لاعبًا من مواليد 97 في حدود الميزانية المحدودة.


ووصلت الحالة في النادي الذي كانت له تجربة في الدوري الممتاز لـ3 مواسم في ستينيات القرن الماضي لما يمكن وصفه مرحلة "الحضيض"، عندما كشف المدير الفني أيمن مجدي أن الفريق كله تحصل على 36 ألف جنيه، أي بحصول كل لاعب على 1300 فقط.


في مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو "الثري"، كان يمكن ببساطة ملاحظة الفارق بين الناديين، فاركو الذي يتمتع بكل الإمكانيات والتجهيزات الرياضية، وبين فريق المالية، الذي يصل عادة للمباريات بالمواصلات العامة، حتى حقائب لاعبيه تحتوي على طقم التدريب واللعب فقط، أي أن اللاعب قد يتعرض لأزمة إن تمزق قميصه.. فقد لا يجد رقمه، علمًا أن تصميم قميصه مستوحى من تصميم قديم لنادي طنطا "ابن بلده"!


رغم كل تلك الظروف والفارق المهول في كل شيء، إلا أن شباب المالية في 3 مباريات أظهروا بأسًا كبيرًا، تمسكًا بفرصة اللعب في فريق أول بعد أن كانوا في فرق الشباب قبل ذلك، فخسروا في مباراتين وتعادلوا في الأخرى أمام غزل المحلة.


وضح التأثر على لاعبي المالية عقب الهزيمة أمام فاركو، فرغم الإجادة الكبيرة والجهد في المباراة، إلا أن فارق الخبرة خانهم، لكن بقت على إدارة النادي والشركة إنقاذ حلم هؤلاء الشباب من مفرمة المظاليم.


ويحتل النادي المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة، جمعها من التعادل مع غزل المحلة في أفتتاح دوري القسم الثاني، وتنتظره مواجهة صعبة أمام دمنهور في الجولة الرابعة خارج الديار، يوم الثلاثاء المقبل.


حيث يأمل في الخروج من عنق الزجاجة وجمع النقاط على أمل أن تتحسن الأوضاع في فترة الإنتقالات الشتوية ويأتي الإنقاذ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي مالية كفر الزيات مالية كفر الزيات فريق مالية كفر الزيات أزمة مالية كفر الزيات

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

خبيرة تغذية تفجر مفاجأة حول تأثير كبسولة المعدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 10 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 16 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميركاتو المظاليم .. تعرف علي صفقات القناة بالقسم الثاني

تعرف علي مباريات الحمام في دوري المظاليم

جدول مباريات فاركو في دوري القسم الثاني

تعرف على استعدادات دمنهور لـ دوري القسم الثاني بالموسم الجديد

نشرة أخبار دوري القسم الثاني

الأوليمبي السكندري.. من ماض عريق إلى عالم المظاليم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status