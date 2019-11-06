"مواليد الكويت وأصيب بورم في أحباله الصوتيه".. معلومات لا تعرفها عن خالد سليم احتفالا بعيد ميلاده

خالد سليم من أهم النجوم على الساحة الفنية الذين يتمتعون بصوت مميز وقوى، واستطاع أن يجعل لنفسه مكانة كبيرة ومميزة فى قلوب محبيه.

وفى السطور التالية يرصد "الفجر الفنى" أبرز المحطات فى حياة خالد سليم، وأسرار من حياته الشخصية، احتفالا بمولده والذي يوافق اليوم.

لمحات من حياته الشخصية

ولد الفنان خالد سليم فى يوم ٦ نوفمبر عام ١٩٧٥ بالكويت، وعاش بالكويت إلى الثانوية العامة، وبعدها جاء إلى القاهرة وهو فى الجامعة، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، تزوج من سيدة تدعى خيرية، ولديه من الأبناء خديجة، كنزى.

بداية خالد سليم الفنية

صرح الفنان خالد سليم مؤخرا خلال حلوله ضيفا فى برنامج "أنا وبنتى" مع الفنان شريف منير، وابنته اسما، عن بدايته فى مجال التمثيل، وأوضح أن بدايته فى التمثيل كانت من خلال تقديمه أغاني فيلم "السلم والتعبان"، وعندما حضر العرض الخاص بالفيلم عرض عليه ثلاث أفلام يقوم بالمشاركة فيهم ، لكنه رفض اللجوء لهذه الخطوة فى ذلك الوقت، لأنه حينها لم يكن معروفًا بالشكل الكافي، وكان رصيده من الغناء يحتوى على ألبوم واحد فقط وهو ألبوم "عالم تانى"، فأراد أن يثبت نفسه فى مجال الغناء ثم يتجه إلى مجال التمثيل.

وتابع قائلا: "فى عام ٢٠٠٣، كانت الدكتورة سميرة محسن قد شاهدت الكليبات الخاصة بي، وأخبرتنى إنها ترى اننى سأكون من أهم الفنانين، لذلك اقتنعت برأيها وخضت هذه التجربة".

وأول فيلم قام بالتمثيل فيه هو "سنة أولى نصب"، والفيلم بطولة كلا من :أحمد عز، داليا البحيرى، حسن حسنى، نور.

تفاصيل لقاء خالد سليم وزوجته خيرية لأول مرة

كشف الفنان خالد سليم، عن كيفية لقائه مع زوجته لأول مرة، وذلك خلال حلوله ضيفا فى برنامج "معكم لمنى الشاذلى"، وقال بدأت أنها شاهدها فى لقاء مع أصدقائه من الفنانين، وأنها كانت صديقة مشتركة بينهم، وكان متواجدا فى ذلك اللقاء الفنانة لقاء الخميسى، الفنان إيهاب توفيق.

وأضاف أنه عندما صافح أصدقائه، وجاء ليصافحها ردت عليه بطريقه بها بعض من الكبرياء، وحكى أنه شاهدها بالصدفة مرة أخرى عند أحد الأصدقاء، وقام بمعاتبتها على طريقته معه، فأخبرته أنها لا تعرفه شخصيا لذلك تصرفت معه بطبيعتها".

تفاصيل غنائه باللغة الأسبانية

حكى خالد سليم مؤخرا خلال حلوله ضيفا فى برنامج" أنا وبنتى"، أن ألبوم "ده أنا" من إنتاجه الخاص.

وأوضح أنه لا يجيد التحدث باللهجة الأسبانية، بالرغم من تقديمه أغنية "أربع حروف" بتلك اللهجة، حيث قال:"أن الأغنية كانت باللهجة العريية، وتحمل عنوان أربع حروف، وهى من كلمات وليد الغزالى، ألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وكانت ضمن ألبوم" ده أنا " وعندما تأخر الألبوم عن النزول، قرر أن يقوم بترجمه الأغنية من اللغة العربية للغة الأسبانية، وقام بإرسالها إلى منتج فى أمريكا، و قاموا بترجمة الأغنية وغنائها له بتلك اللهجة، وقام بحفظها وإعادة غنائها".

مشواره الفني

طرح الفنان خالد سليم طوال مشواره الفنى حوالى ٦ ألبومات هما :" عالم تانى "،" ولا ليلة ولا يوم"،" غايب عنى"،" ده أنا "،" ما أنساك "،" أستاذ الهوى "، بجانب تقديمه عدد كبير من الأغانى السينجل.

أصيب خالد سليم بورم على الأحبال الصوتية فى مارس الماضى، وتم استئصال الورم، وهذا ما زاد من زنه خلال تناوله أدوية تحتوى على مادة الكورتيزون، وبعد فترة استطاع إنقاص وزنه بشكل ملحوظ.