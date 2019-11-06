أستاذ تغذية يحذر من "الفولية": تُسبب التسمم (فيديو)

كشف الدكتور أحمد رامي، أستاذ التغذية، طرق معرفة سلامة حلوى المولد النبوي عند شرائها، وما هي الطريقة الصحية لأكلها دون مشاكل.



وأوضح "رامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن حلوى المولد وخاصة الفولية من الأشياء التي يمكن أن تسبب تسمم بنسبة كبيرة؛ لكونها أكثر الحلوى عرضه للفساد ويكون بها عيوب تصنيع، ولا بد من التأكد أن شكلها طازج ورائحتها جيدة وليست مخزنة من العام الماضي، ولو كان هناك اختلاف في الشكل أو الطعم أو الرائحة لا نأكلها.



وتابع أستاذ التغذية، أن أقل شيء سعرات حرارية في علبة حلوى المولد النواشف، موضحًا أنه حال الرغبة في عدم زيادة الوزن يفضل تناول الحلوى في الصباح مبكرًا، وتناول صنف واحد في اليوم، وحال كوني مصاب بالسكر والسمنة نركز على النواشف، ويفضل تناول كوب عصير ليمون او برتقال أو شاي أخضر لحرق جزء من السعرات، مع عمل الرياضة والمشي لسرعة حرق سعراتها الحرارية.

