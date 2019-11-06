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ما الذي يجذب النساء إلى الرجال؟

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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• هل تهتم النساء بالمظهر البدني؟
تهتم المرأة، مثل الرجال، بالمظهر البدني ولكن الفرق الرئيسي بين الرجل والمرأة هو أن الرجال يولون اهتماما أكبر بكثير للمظهر الخارجي بينما تبحث المرأة عن عوامل أخرى.

يمكن للرجل تحديد ما إذا كان يحب المرأة أم لا من اللقاء الأول بينما قد تحتاج المرأة لبعض الوقت قبل أن تتمكن من تقييم العوامل الأخرى.

في هذه المقالة سوف أخبركم ما الذي يجذب النساء إلى الرجال ولكن قبل أن أفعل ذلك يجب أن أخبركم عن فكرة خاطئة شائعة لدي معظم الناس.

يعتقد معظم الناس أن النساء يبحثن عن شريك جذاب جسديًا لها. إن هذا الاعتقاد الخاطئ متجذر في البحث الذي خلص الي إن الناس يبحثون عن شركاء لديهم مستويات جذب مماثلة.

رغم أن هذا البحث صحيح، إلا أن معظم الناس لم يدركوا أن الجاذبية تمتد لتشمل العديد من العوامل الأخرى بخلاف الجمال الجسدي. حتى نحلل هذا البحث بالطريقة الصحيحة، تنجذب النساء إلى الرجال الذين لديهم درجات إجمالية مماثلة لهم، ويشمل حساب هذه النتيجة الإجمالية العديد من العناصر بخلاف المظهر البدني.

• فما الذي يجذب النساء للرجال
فيما يلي الأشياء التي تجذب المرأة جسديًا إلى رجل:

الطول: تنجذب النساء للرجل طويل القامة أكثر من الرجل القصير لأن هذا يجعلهم يشعرون بالأمان النفسي. والخبر السار هو أنه لا يزال لديك فرصة لجذب النساء حتى لو لم تكن طويلًا. بمجرد أن تتمكن من تلبية احتياجات المرأة للأمان بأي طريقة أخرى غير مظهرك البدني، فسوف تنجذب إليك
عرض الكتفين: لا تهتم النساء كثيرًا بالرجال ذوي العضلات الضخمة، لكنهم ينجذبون إلى الرجال الذين يظهرون أكثر ذكورية. هذا يعني أن الأكتاف الواسعة نسبيا والخصر الضيق والجسم العضلي نسبيا يجعل الرجل أكثر جاذبية للنساء.
ملامح الوجه: تجذب ملامح الوجه التي تشير إلى وجود هرمون تستوستيرون معظم النساء. يجذب الفك العريض، والعضلات البارزة وجميع الميزات الأخرى التي تجعل الوجه أكثر ذكورية النساء جسديًا.

• ماذا لو لم يكن لديك أي شيء من الأشياء السابقة، هل لا تزال لديك فرصة؟
نعم، الخبر السار هو أنه لا يزال بإمكانك جذب النساء.

في علم نفس الجذب، تُحسب الجاذبية الكلية بناءً على العديد من العوامل بصرف النظر عن المظهر الجسدي مثل الإثبات الاجتماعي والحالة والألفة والعوامل الثقافية وتجارب الطفولة والقرب الجسدي.

نعم الجاذبية البدنية مهمة للنساء ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكنك استخدامها للتعويض عن جاذبية مظهرك المنخفضة.
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الكلمات المفتاحية

ما الذي يجذب النساء إلى الرجال • هل تهتم النساء بالمظهر البدني

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