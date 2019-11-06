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أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
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التدريب المصري الروسي
التدريب المصري الروسي
كريم وزيري
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واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية، تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1" ، والذي تشارك به عناصر من وحدات و أنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالي لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية ، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح .

ظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها ، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب .

وفى سياق آخر استمرت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق -1"، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.

تأتى تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.

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الكلمات المفتاحية

قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية سهم الصداقة 1 التدريب المصري الروسي المشترك

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