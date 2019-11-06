"ترامب" و"جونسون" يتفقا على تعزيز العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية، على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال اتفاقية تجارة حرة ثنائية قوية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، كما ذكر نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود دير.





وقال "جود دير": "تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأكد الزعيمان مجددًا التزامهما بتعزيز العلاقات الخاصة من خلال اتفاقية تجارة حرة ثنائية قوية بمجرد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. كما أكد الرئيس على ضرورة قيام حلفاء الناتو بتمويل دفاعاتهم بقوة".





وقال متحدث باسم داوننج ستريت، في بيان يوم الثلاثاء، إن بوريس جونسون حث دونالد ترامب على رفع الرسوم الجمركية على البضائع، بما في ذلك ويسكي سكوتش، وطلب أيضًا من الرئيس الأمريكي عدم فرض تعريفة على صادرات السيارات.





في الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25 في المائة على ويسكي سكوتش وغيره من المنتجات الأوروبية، ردًا على إعانات الاتحاد الأوروبي على الطائرات الكبيرة.





بشكل منفصل، هددت واشنطن بفرض تعريفة تصل إلى 25 في المائة على مركبات الاتحاد الأوروبي وأجزائه. من المقرر أن تقرر إدارة "ترامب" ما إذا كانت ستقوم بواجبها بحلول 14 نوفمبر.





تم بالفعل تأجيل التعريفة الجمركية مرة واحدة كل ستة أشهر، ويقول خبراء التجارة أن ذلك قد يحدث مرة أخرى.





كان النزاع الاقتصادي مستمرًا منذ منتصف العام 2000 عندما تم تقديم شكوى في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، لكن الزعماء من كلا الجانبين كانوا مترددين في اتخاذ أي إجراءات ضد الحلفاء الأساسيين.





وفي سياقٍ منفصل، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأحد، إن إخفاقه في تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي كما وعد، كان "أمرًا يدعو إلى الأسف العميق"، لكن اتفاقه ظل هو الطريقة الوحيدة لإخراج بريطانيا من الكتلة.





وأوضح رئيس الوزراء البريطاني: "أن الطريقة الوحيدة لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو الاتفاق مع الصفقة التي توصلنا إليها".





كما أثار بوريس جونسون، رد فعل غاضب من زعيم حزب البريكست، نيجل فرج، يوم السبت الماضي، بعد أن رفض الدعوات بالتخلي عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتضان استراحة نظيفة من الاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقسيم تصويت يوروبيكتيك.





وكان "جونسون" قد تعهد في السابق بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر، قبل أن يصوت المشرعون لإجباره على البحث عن تمديد حتى 31 يناير.





وحسبما ذكرت صحيفة "التايمز"، تخلى جونسون عن تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صفقة حزب المحافظين في 12 ديسمبر، وأضاف أن التركيز سيكون على الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





كما رفض جونسون دعوة من حزب البريكست لإسقاط الصفقة، التي تفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي من أجل تشكيل اتفاق انتخابي جديد، قائلا: إنه "يمكن أن يعرض اتفاقه من خلال البرلمان بعد أي فوز في الانتخابات".



