ألبوم كاني ويست الجديد الأعلى تحقيقًا للمبيعات في الولايات المتحدة

نجح الألبوم الجديد لمغني الراب الشهير "كاني ويست"، والذي طرح بعنوان Jesus Is King، في تصدر لائحة مجلة "بيلبورد" للألبومات الـ 200 الغنائية الأعلى تحقيقا للمبيعات في الولايات المتحدة.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التي ذكرت أن هذا الألبوم، Jesus Is King يعتبر التاسع لمغني الراب كاني ويست، الذي ينجح في تصدر لائحة الـ 200 البوم الأعلى مبيعا من مجلة بيلبورد على التوالي.

وأفادت الصحيفة وفقا لمجلة "بيلبورد" أن هذا الانجاز الذي حققه كاني ويست، يضعه بالتساوي مع نجم الراب "إيمنيم" الذي سبق له أنه تصدر قائمة الـ 200 من مجلة "بيلبورد" بتسعة ألبومات على التوالي أيضا.

ومنذ طرحه رسميا للبيع بالأسواق في الولايات المتحدة، طرحت 264،000 ألف نسخة من الألبوم على اسطوانات، بيعت منها 109،000 ألف نسخة في الأسبوع الأول من طرحه.

و بعد طرحه رسميًا لألبومه الديني الجديد Jesus Is King، وإعلانه رسميًا اعتناقه للمسيحية، أعلن مغني الراب الشهير كاني ويست في لقاء إذاعي سابق له أنه سيتوقف عن أداء أي أغاني تحمل عبارات نابية، أو معادية للدين من أغانيه السابقة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كاني يتخذ التزامه بتعاليم المسيحية بجدية في الوقت الحالي، حسب تصريحاته في لقاءه الإذاعي مع راديو Beats 1.

وقالت ديلي ميل، أن بداية التزام كاني ويست بخدمات الأحد للكنيسة، كان مع بداية العام الجاري، الذي وصفه كاني بعام الخلاص، خلال ظهوره بمؤتمر ترويجي سابق للألبوم الجديد وسط حشد كبير من جمهوره.

وسيتضمن ألبوم كاني ويست الجديد Jesus Is King، مجموعة من الأغاني المستوحاة من الكنيسة، وسيكون من ضمنها أغنية بعنوان Closed On Sunday، من كلماتها "مغلق يوم الأحد كمطاعم الدجاج"، في إشارة لمطعم بعينه معروف بالولايات المتحدة باسم Chick-Fil-A يغلق أبوابه كل يوم أحد لأسباب دينية.

ويعتبر ألبوم Jesus Is King، هو الألبوم التاسع لكاني ويست عبر مسيرته الفنية التي بدأت في عام 2004، بطرحه لأول ألبوماته الذي كان بعنوان The College Dropout، وكان آخر ألبوم غنائي طرح لكاني ويست كان في عام 2018 بعنوان YE.