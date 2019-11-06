كيت بيكنسال تنتهي من إجراءات طلاقها من المخرج لين وايزمان

بعد مرور 4 سنوات على قرار انفصالهم، أصبح الأمر رسمي بإتمام النجمة كيت بيكنسال لإجراءات طلاقها من المخرج لين وايزمان.

ووفقا لمجلة TMZ، فإن كيت أتمت مع زوجها السابق إجراءات الطلاق بشكل قانوني، أمام أحد المحاكم البريطانية، كون كيت في الأصل ذو جنسية إنجليزية.

وكشفت المجلة عن بعض تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين الثنائي، للتوقيع على أوراق الطلاق، حيث اتفقا على أن تحتفظ كيت بكل الهدايا التي تلقتها من زوجها المخرج لين وايزمان، من مجوهرات ومتعلقات شخصية.

وكانت قد شرعت كيت بيكنسال في إجراءات طلاقها من المخرج لين وايزمان، بداية من يوم 25 من شهر أكتوبر عام 2016، وبعد استمرار زواجهما لأكثر من عقد.

وتزوج الثنائي في مايو 2004، بعد وقوعهما في حب بعضهما البعض خلال تصوير فيلم Underworld للنجمة كيت بيكنسال عام 2003، وكان لين وايزمان هو مخرج الفيلم، الذي شارك في بطولته النجم "مايكل شين".

وقبل المخرج لين وايزمان، كانت النجمة كيت بيكنسال على علاقة عاطفية غير رسمية بالنجم مايكل شين، منذ عام 1995، نتج عنها انجابها لطفلتها الأولى من النجم البريطاني "ليلي" التي تبلغ من العمر حاليا 20 عام.

وفي الوقت الحالي، تجمع بين النجمة "كيت بيكنسال" والممثل الكوميدي الشاب "بيت دافيدسون" علاقة عاطفية، والذي اشتهر بمشاركته في سكتشات كوميدية ببرنامج "ساتر داي نايت لايف".

جدير بالذكر أن المخرج "لين وايزمان" زوج "كيت بيكنسال" السابق، ارتبط اسمه بالنجم الكبيرة كيانو ريفز، حيث اختاره كيانو ليكون المخرج للنسخة النسائية التي يتم التحضير لها من سلسلة أفلام "جون ويك" الشهيرة.

وذلك وفقا لتقرير سابق صادر عن موقع أخبار الفن "ديد لاين"، جاء به أن كيانو ريفز سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيكلف المخرج "لين وايزمان" بمهمة إخراج النسخة النسائية من الفيلم، الذي من المنتظر أن تدور أحداث قصته، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.

وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.