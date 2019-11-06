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خالد النبوي يشوق متابعيه على "إنستجرام" بـ"ممالك النار"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
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خالد النبوى
خالد النبوى
رانيا ماهر
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ينتظر النجم خالد النبوي، عرض مسلسله الجديد "ممالك النار" الذي سيتم عرضه في 17 نوفمبر حصريًا على قناة mbc .

 

ويحرص الفنان خالد النبوي علي تشويق متابعيه ومشاركتهم بأحدث أخبار، وبدء بتشويق جمهوره بصور من مسلسله القادم، ونشر عبر حسابه الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره له وأرفق تعليقا: "أحباب إنستجرام.. نجهز بقى لألبوم السلطان طومان_باي #ممالك_النار."

 

وقد أعلن مؤخرا الفنان خالد النبوى، عن موعد عرض مسلسله الجديد "ممالك النار"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث نشر مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "مسلسل ممالك النار، طومان باى، ابتداء من 17 نوفمبر على قناة mbc.

 

"ممالك النار" من إنتاج شركة "جينوميديا"، وإخراج البريطاني بيتر ويبر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وتم تصوير المسلسل بتونس، وبلغت تكلفة الإنتاج 40 مليون دولار، ومن المنتظر أن يذاع على شبكة نتفليكس Netflix.

 

قصة مسلسل "ممالك النار"

 

يتناول المسلسل قصة سقوط دولة المماليك، وانتصار العثمانيين عليهم في عهد السلطان سليم الأول، ويرصد من جانب آخر جانبًا من المجازر، وأعمال السلب والنهب التي قامت به قوات الإنكشارية التابعة للدولة المملكوكية، وذلك ضد أهل مصر والشام، ويقدم حالة مقاومة السلطان الأشرف طومان باي للغزو قبل استشهاده بشنقه على باب زويلة بالقاهرة.

 

أبطار "ممالك النار"

 

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما في الوطن العربي، مع الفنان خالد النبوي، أبرزهم محمود نصر، وكندة حنا، ورشيد عساف، ومنى واصف.

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل "واحة الغروب" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٧.

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