Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يقاتل على صفقة نابولي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
Advertisements
فابيان رويز
فابيان رويز
علي نبوي
Advertisements
جدد نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن ريال مدريد أجرى محادثات مع لاعب خط وسط نادي نابولي الأسباني فابيان رويز ، 23 عاماً ، بشأن انتقال محتمل إلى ملعب البرنابيو الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن يتعرض مدريد لـ منافسة شرسة لو أراد التعاقد مع فابيان رويز حيث أن المان سيتي وبرشلونه يرغبان بقوة في كسب توقيعه خاصة بيب الذي ينظر له كـ خليفة اللاعب الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا الذي يدخل في عامه الأخير في عقده مع السيتي.

وواصلت التقارير بأن فابيان رويز يُفضل ريال مدريد لأنه قريب من بيته في مدريد ، وهناك في غرفة خلـع الملابس من يرغب في التعاقد معه بدلاً من التعاقد مع بول بوجبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي فابيان رويز ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

خبيرة تغذية تفجر مفاجأة حول تأثير كبسولة المعدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 10 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ ساعة و 11 دقيقة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عودة كوتينيو إلى ليفربول بـ80 مليون يورو

منتخب كتالونيا يستدعي لاعب ريال مدريد

ترشيح زيدان لتدريب فرنسا

ميسي ورونالدو يعودان إلى الخيبة

أسطورة مانشستر يونايتد يراهن على اختفاء ميسي

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم نابولي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status