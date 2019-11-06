كيف تحسن وظائف ذاكرتك؟

• النظام الغذائي وتحسين الذاكرة

واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نشاط عقلك وبدوره ذاكرتك هو نظامك الغذائي. تشير الدراسات إلى أن الأطعمة التالية قد تساعد في تحسين وظائف ذاكرتك:



 السمك

 الشاي الأخضر: أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في منع تلف خلايا الدماغ بواسطة الجذور الحرة، وبالتالي يساعد في الحفاظ على وظائف الذاكرة الجيدة

 تساعد المشروبات الغازية والسكرية على تسهيل عملية استدعاء المعلومات

 فيتامين ب 12 موجود في البيض والحليب والكبد

 عين الجمل

 العامل الأكثر أهمية هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن



• الذاكرة قصيرة المدى مقابل طويلة المدى

يعتقد الكثير من الناس عن طريق الخطأ أن لديهم ذاكرة ضعيفة لمجرد أنهم يعانون من ضعف الذاكرة على المدى القصير في حين أن هذا هو في الواقع اعتقاد خاطئ.



يمكن تحسين الذاكرة قصيرة المدى عن طريق التدريب، لذا إذا لم تستطع تذكر أشياء مثل أسماء الأشخاص أو أرقام الهواتف، فلن تحتاج إلا إلى تدريب ذاكرتك.



• تمارين الذاكرة وتحسين الذاكرة

تدريب ذاكرتك يعني أنك تمارس بعض تمارين الذاكرة الشائعة. أحد تمارين الذاكرة الشهيرة هو التمارين التي تقدم لك الكثير من الصور لبضع ثوان ثم يُطلب منك تذكر الصور التي شاهدتها.



• وظائف الذاكرة الانتقائية

إحدى الحقائق التي لا يعرفها الكثير من الناس حول الذاكرة هي أنها انتقائية للغاية. هذا يعني أن الناس يتذكرون فقط الحوادث التي يرغبون في تذكرها وينسون الأحداث التي يرغبون في نسيانها.



يحدث هذا على مستوى اللاوعي. إن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس يتذكرون فقط الذكريات التي تجعلهم يشعرون بأنهم لا قيمة لهم وينسىون تلك التي تجعلهم يشعرون بأنهم يستحقون الثناء.



هذا يعني أن عقلك الباطن يعالج ذكرياتك من أجل تعزيز معتقداتك الموجودة بالفعل. بمجرد فهمك لهذه الحقيقة، ستتمكن من استخدامها لتجنب تدهور ثقتك بنفسك.



